منظمة الصحة تندد بتداعيات حرب أوكرانيا على الوضع الصحي

تبنى مجلس منظمة الصحة العالمية قرارًا يندد بالوضع الصحي الطارئ الذي ترتب على الغزو الروسي لأوكرانيا، استنادًا إلى مقترح قدمته الولايات المتحدة وخمسون دولة أخرى، لكن القرار لم يصل إلى حد التجميد الفوري لحقوق روسيا في التصويت.

من جانبها، قدمت موسكو اقتراحًا منافسًا لا يشير إلى دورها في الأزمة، وتم رفضه، ووصفته سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف بأنه “رواية بديلة مشوهة للواقع”.

واعتبر نائب سفير روسيا الاقتراح الغربي بأنه “مسيس ومنحاز وغير منصف”، مقارنة باقتراحه الذي وصفه بأنه “بناء”، مضيفًا أن “التلاعب بمنظمة الصحة العالمية غير مقبول”.

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