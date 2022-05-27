فيتو روسي وصيني ضد فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

في أول انقسام علني بمجلس الأمن الدولي حول معاقبة بيونغ يانغ، استخدمت الصين وروسيا حق النقض “الفيتو” ضد مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ البالستية.

ووصفت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد التصويت بأنه “يوم مخيب للآمال” في ظل ما يواجهه العالم من خطر واضح وقائم نتيجة مضي كوريا الشمالية بتجاربها الصاروخية.

واعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن فرض عقوبات جديدة مسار يفضي إلى طريق مسدود، كما أكد السفير الصيني أن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية لن تساعد، وستؤدي فقط إلى مزيد من “الآثار السلبية وتصعيد المواجهة”.

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