ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يًشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مالابو 27 مايو 2022 (وال)- شارك رئيس المجلس الرئاسي – النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد المنفي اليوم الجمعة، في افتتاح أعمال القمة الاستثانية الــ 15 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا بالعاصمة غينيا الاستوائية مالابو.
هذا ستعقد غدًا السبت القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا. (وال) ح س/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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