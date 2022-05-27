الصين: بلينكن يشوه صورة بكين بنشر معلومات خاطئة

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ”تشويه سمعة الصين”، على خلفية دعوته إلى اتخاذ إجراءات لموازنة نفوذ بكين على الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث الصيني أن بلينكن عمد إلى نشر معلومات خاطئة، وتضخيم تهديد الصين، وهو ما يعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتشويهًا لصورة سياساتها الداخلية والخارجية.

وكان بلينكن أشار إلى أن بكين تشكّل “أخطر تهديد طويل الأمد على النظام الدولي”، منددًا بما وصفه بـ”الإكراه المتزايد” الذي تمارسه الصين على تايوان.

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