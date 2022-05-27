الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم وضبط حركة السلع بين البلدين

تونس 27 مايو 2022 (وال)- التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتونس أمس الخميس، مع وزيرة التجارة التونسية فضيلة بن حمزة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة؛ أن اللقاء بحث أوجه التعاون ومتابعة ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وانشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين.

كما تناول اللقاء تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية، وآلية تنظيم وضبط حركة السلع بين البلدين.

وتطرق الحويج للعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين، وسُبل تذليلها، موكدًا أنه تم إبرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو 2022 م بين غرف التجارة بالبلدين، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بليبيا،وبحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا، وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية.

وأشار السيد الوزير لزيارة رجال الأعمال من دولة تونس إلى ليبيا في إطار التعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة، حيث اطلع الوفد التونسي خلال الزيارة؛ على الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والتجارة بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين. (وال)

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