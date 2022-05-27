ليبيا نيوز

عبد الله بليحق : اجتماع سرت الثلاثاء سيتدارس خلاله مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طبرق  27  مايو 2022 (وال)-  أكد  المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب   ” عبدالله بليحق ”  بأن الاجتماع الذي دعا إليه  رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” يوم الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.  المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة، وهو اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس.

 وأوضح بليحق ان  الاجتماع سيعقد بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة ( مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي _ هيئة الرقابة الإدارية_ ديوان المُحاسبة_ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط_ هيئة مكافحة الفساد ) .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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