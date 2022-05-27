المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.

مالابو | 27 مايو 2022 م ( وال ) – بحضور رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، ” محمد المنفي” انطلقت صباح اليوم الجمعة، بعاصمة غينيا الاستوائية ” مالابو ، أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا.

ومن المقرر أن عقد غداً السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشر، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

وك ان المنفي وصل مساء الخميس إلى عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

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