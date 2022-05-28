القضاء التونسي يأمر بحظر سفر راشد الغنوشي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول قضائي قوله، إن قاضياً تونسياً أصدر -الجمعة- أمراً بحظر سفر عدة أشخاص بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

ويتعلق حظر السفر بقضية “الجهاز السري للنهضة”-وفقاً لما أوضحه المسؤول القضائي، فيما فندت منصات تونسية محسوبة على حزب النهضة هذا الخبر، وقال الغنوشي للوكالة إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء التونسي قد باشر منذ شهر يناير الماضي بالتحقيق فيما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، بعد تقديم شكوى إلى ليلي جفال، وزيرة العدل التونسي، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسين شكري بلعيد ومحمد البرهامي.

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