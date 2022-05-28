البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام التي ينظمها الصهاينة الأحد المقبل ..

القاهرة27 مايو 2022 (وال) – حذر البرلمان العربي، من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام التي تنظمها قوات الاحتلال الصهيوني الأحد المقبل بالقدس، على أمن واستقرار المنطقة، في تحد سافر واستفزازي للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

وأدان البرلمان العربي في بيان له اليوم الجمعة، ما أعلنته مستوطنيون متطرفون باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة طقوسهم الد ورفع الأعلام تحت وحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أنه اعتداء على المقدسات الإسلامية .

كما شدد البرلمان العربي على أن ما يجري في القدس المحتلة من هدم للمنازل وتشريد الأهالي وحملة الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى يأتي في سياق التصعيد الصهيوني المتواصل، والذي يتنافى مع الأعراف وكافة المواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين لتجنب تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.