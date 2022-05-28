إيران تحتجز ناقلتين يونانيتين رداً على مصادرة أمريكا شحنة نفط إيرانية

احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني -الجمعة- ناقلتين يونانيتين في الخليج، بعد وقت من تحذير طهران بأنها ستتخذ ماقالت إنه إجراءات عقابية ضد اليونان، بسبب مصادرة الولايات المتحدة الأميركية شحنة نفط إيرانية من ناقلة محتجزة قبالة ساحل اليونان-وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري القول، إن احتجاز الناقلتين اليونانيتين بسبب انتهاكهما لأصول الملاحة في الخليج، دون أن تذكر أي تفاصيل أو توضح ماهية الانتهاكات، فيما ذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن طائرة عمودية تابعة للبحرية الإيرانية حطت على متن السفينة دلتا بوسيدون، التي ترفع العلم اليوناني، والتي كانت تبحر في المياه الدولية، على بعد 22 ميلاً بحرياً من الشاطئ الإيراني وأخذت طاقمها رهائن، ومن بين أفراده مواطنان يونانيان.

وتجدر الإشارة إلى أن واقعة مماثلة حدثت على متن سفينة أخرى ترفع العلم اليوناني بالقرب من إيران، وكلا الإجراءين -بحسب الخارجية اليونانية- ينتهكان القانون الدولي وقد أبلغت اليونان حلفاءها، كما قدمت شكوى إلى سفير إيران في أثينا.

وبالمقابل احتجزت السلطات اليونانية في أبريل الماضي الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الإيراني، وعلى متنها طاقم روسي من 19 فرداً بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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