سلطات تكساس: التلاميذ ضحايا المذبحة طلبوا الطوارئ 6 مرات دون جدوى

أكدت السلطات الأميركية بولاية تكساس -الجمعة- أن أطفالا مذعورين اتصلوا 6 مرات برقم الطوارئ 911، من فصل في المدرسة التي شهدت المذبحة مناشدين الشرطة التدخل، فيما انتظر 20 شرطياً في الخارج نحو ساعة قبل دخول الفصل وقتل المسلح.

وأفاد مدير إدارة السلامة العامة في تكساس بأن طفلين على الأقل اتصلا بخدمة 911 من فصول الصف الرابع الابتدائي، إثر دخول المدعو سلفادور راموس ببندقية نصف آلية ليقتل 19 طفلاً واثنين من المعلمين، مبيناً أن قائد فرقة الشرطة في المنطقة في يوفالدي بتكساس اعتقد أن راموس متحصن في الداخل، وأن الأطفال لم يعودوا في خطر مما منح الشرطة وقتاً للاستعداد.

يشار إلى أن تسجيلات فيديو نشرت -الخميس- قد أظهرت أولياء أمور الضحايا من التلاميذ في حالة من الهياج خارج المدرسة وهم يتوسلون للشرطة اقتحام المبنى خلال الهجوم، ما دفع الشرطة لتقييد بعضهم، فيما توصي تعليمات الإجراءات الأمنية للشرطة في حالة التعامل مع مطلق نار نشط في مدرسة بالتعامل معه دون تأخير.

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