ليبيا نيوز

إيطاليا : تأثير سلبي لارتفاع الأسعار على ربع الأسر في البلاد .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 روما 27 مايو 2022 ( وال )- أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن أكثر من ( 1 ) من بين كل ( 4 ) مواطنين ، وهو رقم يعادل أكثر من ( 11 ) مليون نسمة (26 في المئة  من السكان ) ، يشيرون إلى أن زيادة الأسعار المستمرة منذ 3 أشهر، كان لها تأثير سلبي للغاية على ميزانية أسرهم  .

 ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الاستطلاع الذي أجراه موقع (Facile.it) الإلكتروني الذي يعنى بمقارنة الأسعار، لصالح مؤسستي (mUp Research) و (Norstat) ، مبيناً أنه ، لمواجهة الزيادات ، اعتمد الإيطاليون استراتيجيات مختلفة، بل أن ( 4.7 ) مليون شخص اضطروا إلى التخلف عن تسديد بعض النفقات مثل الفواتير أو أقساط خدمة العمارات السكنية”.

   ووفقًا للمسح، فإن ( 35 ) مليون نسمة، عمدت من ناحية أخرى إلى إجراء تدخلات لتقليص حجم تسوّقها، بشكل يحد من شراء منتجات معينة مثل اللحوم (بنسبة 43 في المئة )، الأسماك (30 في المئة ) والمعكرونة (بـ 8 في المئة ) .

  ( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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