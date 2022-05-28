زيت غريان يواصل حصد الجوائز الدولية.

غريان 27 مايو 2022م (وال) ـ يواصل زيت الزيتون المنتج في “غريان” حصد الجوائز في المسابقات الدولية التي يشارك فيها متسابقون من مختلف دول العالم.

وتحصلت كل من معصرة (أبناء عمران محمد الأجنف) وشركة (المشكاة) لصاحبها “جلال الملوشي” على الميدالية الذهبية علي مستوي العالم في مسابقة جودة زيت الزيتون البكر التي أقيمت في “اليابان” بحسب المجلس البلدي غريان.

وأوضح المجلس أن زيت زيتون غريان فرض جودته على مستوي العالم من بين أكثر من (25) دولة علي مستوي العالم شاركت في المسابقة التي أجريت في اليابان في شهر مايو الجاري من بينها: الأرجنتين، كرواتيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المغرب، السعودية، أسبانيا، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد المجلس البلدي غريان التهنئة والشكر للفائزين وأعرب عن أمله على فوز أكبر عدد من أبناء المدينة في المسابقات القادمة.

وذكّر المجلس بأهمية زراعة أشجار الزيتون المناسبة لطبيعة المدينة لتحقيق الاستدامة في الإنتاج والجودة، مؤكدًا على الأهمية الاقتصادية ذات الجدوى العالية التي ستفرض نفسهاً كأحد أهم البدائل للدخل في المدينة في المستقبل القريب.