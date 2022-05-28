المسئولون الألمان يحذّرون من خطر مجاعة جماعية قد يجتاح العالم بسبب أوكرانيا .

برلين 27 مايو 2022 م (وال) ــــ قرع كبار المسئولين في ألمانيا جرس الانذار من خطر المجاعة الجماعية الوشيك التي قد تجتاح مناطق مختلفة من العالم بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا .

فقد حذّر المستشار الألماني “أولاف شولتز”، في مؤتمر صحافي تناولته وسائل الاعلام في برلين من (أن الحرب في أوكرانيا قد تكون بعيدة عن بعض البلدان ولكن الجوع الوشيك ليس بعيدا عنهم)، حسب تعبيره .

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “دي بي أيه”عن الرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير” قوله أول من أمس الأربعاء : إن (مناطق كثيرة في العالم مهددة بالمجاعة والموت في الأشهر المقبلة، خاصة في شرق وجنوب إفريقيا)، زاعما أن عواقب العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا (تؤثر على الدول التي لم تتعاف بعد من فيروس كورونا، وتؤثر سلبا على المناطق التي تجف فيها التربة وتصبح عقيمة بسبب أزمة المناخ) .

وفي الوقت نفسه، أضاف الرئيس الألماني أنه بسبب حقيقة أن ملايين الأطنان من الحبوب محجوبة في الموانئ الأوكرانية، فقد ارتفعت الأسعار العالمية لهذا المنتج بشكل حاد .

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