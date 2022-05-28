وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يلتقي نظيره المصري.

القاهرة 27 مايو 2022م (وال) ـ ناقش وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي مع وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور اشرف صبحى آخر المستجدات علي الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد في دورته (45) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت.

وهنأ “الجويفي” خلال اللقاء نظيره المصري لانتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في الانتخابات التي أجريت صباح أمس الخميس، بمقر جامعة الدول العربية، من جانبه تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة عبدالشفيع الجويفي، بمناسبة انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين الجانبين، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.