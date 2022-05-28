روسيا تحذر أميركا من إمداد أوكرانيا بأسلحة صاروخية

وجه السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف تحذيرا للولايات المتحدة من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة الصاروخية.

وقال إن إمداد أوكرانيا بهذه الأسلحة ستكون له تداعيات لا يمكن توقعها على الأمن العالمي، وتمنى أن تتغلب الفطرة السليمة والتفكير الصحيح لدى الجانب الأميركي حول مسألة الإمداد المزعوم بالأسلحة الصاروخية بعيدة المدى.

ووصف فكرة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الصاروخية بالفكرة الاستفزازية.

وكانت الممثل الرسمي للبنتاغون جون كيرني قد أكد في وقت سابق عدم اتخاذ أميركا القرار النهائي بشأن هذا الموضوع.

يذكر أن السفير الروسي أشار إلى أن بلاده أبلغت أميركا مرارًا وتكرارًا عن خطورة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، ودوره في تصعيد مخاطر الصراع.

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