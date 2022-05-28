ليبيا نيوز

النمسا تؤكد التزام روسيا بمواصلة شحنات الغاز

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر التزام روسيا بالاتفاقيات حول استمرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلاده، وقال، عقب اتصال أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إن بوتين مستعد للالتزام بالاتفاقيات حول إمدادات الغاز، ومستعد لمناقشة موضوع تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وقال المستشار النمساوي الذي زار روسيا منذ حوالي الشهر إن الغاز الروسي سيَستمر بالتدفق إلى بلاده دون توقف.

من جهة أخرى، أكد الكرملين في بيان رسمي استمرار روسيا في تزويد النمسا بالغاز الطبيعي.

يُذكر أن النمسا تحصل على 80% من الغاز الذي تستهلكه من روسيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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