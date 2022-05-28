الروائية الهندية جيتانجالي شري تفوز بجائزة “بوكر” الدولية »

أبو ظبي 28 مايو 2022 (وال) _ فازت الروائية الهندية جيتانجالي شري بجائزة «بوكر» الدولية، التي تمنح لأفضل رواية تكتب باللغة الإنجليزية، لتصبح بذلك أول هندية تفوز بالجائزة عن روايتها «ضريح الرمل».

وتدور أحداث الرواية حول امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً تعيش بعد وفاة زوجها خلال فترة تقسيم الهند عام 1947، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وكتبت الرواية في البداية باللغة الهندية ليتم إدراجها في القائمة المختصرة للجائزة البالغة قيمتها 50 ألف جنيه استرليني وترجمت إلى اللغة الإنجليزية من قبل المترجمة الأمريكية ديزي روكويل.

وقالت شري في خطاب قبول الجائزة نقلته وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» الهندية: «لم أحلم قط بجائزة بوكر، ولم أتخيل انه يمكنني الحصول عليها».

وتفوقت شري على 5 مرشحين للفوز بالجائزة من بينهم الحائزة على جائزة نوبل في الأدب البولندية أولجا توكارتشوك والأرجنتينة كلوديا بينيرو والمؤلفة الكورية الجنوبية بورا تشونج.

وتسلمت شري الجائزة في حفل أقيم في لندن يوم أمس الخميس (وال _ أبوظبي) ح م / ه ع

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