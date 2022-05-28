مراسل (وال) نقلا عن مسؤول محلي : في غياب سيارة إطفاء حريق يلتهم اكثر من (800 ) نخلة مثمرة بزلة .

زلة 28 مايو 2022م ( وال)- شب ليلة الخميس – الجمعة حريق في أحد مزارع النخيل ببلدية زلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، مما أسفر احتراق اكثر من (800 ) نخلة مثمرة من مختلف الأصناف .

وأوضح عضو المجلس البلدي زلة ” مصطفى الصغير” لوكالة الانباء الليبية ان النيران التي استمرت لمدة زهاء الـ ( 12 ) ساعة لم تتسبب في أي خسائر بشرية ، إلا أنها التهمت اكثر من (800 ) نخلة مثمرة .

وأشار الى ان مجهودات المواطنين الذاتية بالمنطقة أسهمت في إطفاء النيران ، مؤكدا بانه على الرغم المطالبات المتكررة من الحكومات الليبية المتعاقبة فلا توجد أي سيارة للإطفاء الحرائق في بلدية زلة .

يذكر ان جهاز الدفاع المدني في البلدية لم يتمكن من السيطرة وإخماد النيران، بسبب شح الإمكانيات المتمثلة في ان الجهاز بالبلدية لا يمتلك أي سيارة إطفاء رغم ان منطقة زلة تم الإعلان عنها كبلدية مؤخرا في شهر نوفمبر 2021 .

(وال)