القوات الروسية تحقق مكاسب ميدانية في إقليم دونباس

حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك اللتين تكونان إقليم دونباس، بعد أن قصفت مدنا وبلدات عدة محولة إياها إلى أنقاض، ما دفع الحكومة الأوكرانية للإعلان عن انسحاب قريب محتمل لقواتها من آخر جيب للمقاومة في لوجانسك، تجنبًا للوقوع في الأسر؛ مع التقدم السريع للقوات الروسية، ومن شأن الانسحاب الأوكراني أن يقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق هدفه المعلن بالسيطرة على شرق أوكرانيا بالكامل.

وأشار حاكم منطقة لوجانسك سيرهي غايداي إلى أن القوات الروسية دخلت أطراف سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس الشرقية، بعد محاصرتها لأيام عدة، منوهًا بأن 90% من مباني المدينة تعرضت للدمار.

وفي المقابل، أعلن انفصاليون موالون لموسكو أنهم يسيطرون الآن على ليمان، وهي مركز رئيس للسكك الحديدية غرب سيفيرودونتسك ، ولفت المستشار الرئاسي الأوكراني أوليسكي أريستوفيتش إلى أن الهجوم المنظم جيدًا على ليمان يظهر أن جيش موسكو، الذي تم طرده من العاصمة كييف، يعمل على تحسين تكتيكاته وعملياته.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن بوتين يواصل التقدم في دونباس بثمن باهظ عليه وعلى الجيش الروسي، مشددًا على ضرورة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البرية الروسية بسطت سيطرتها على عدة قرى شمال غربي بوباسنا.

وفي الجنوب، حيث باتت مناطق واسعة تحت السيطرة الروسية، أبدى مسؤولون أوكرانيون خشيتهم من فرض حكم دائم هناك، حيث تقوم موسكو بشحن معدات عسكرية لبناء دفاعات في محيط منطقة خيرسون تحسبًا لأي هجوم مضاد تشنه أوكرانيا.

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