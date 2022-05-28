طبعة جديدة من كتاب “خطط الشام” لمحمد كرد علي

بغداد 28 مايو 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن دار الرافدين في بيروت وبغداد طبعة جديدة من كتاب “خطط الشام”، المكون من ستة أجزاء، من تأليف محمد كرد عـلي، ومراجعة وتحقيق أحمد زياد. وهو الكتاب الذي استغرق من محمد كرد علي أكثر من 30 عامًا في جمع مادته، حتى صدرت طبعته الأولى عام 1925.

من مقدمة الناشر:

هذا الكتاب هو محصلة زهاء ثلاثين سنة في جمع مادته، والتأليف بينها، وعرضها عرضًا مقروءًا مفهومًا، فالموضوع الرئيس لكتاب “خطط الشام” الممتد من عريش مصر إلى الفرات، ومن سفوح طوروس إلى أقصى البادية، هو حضارة بلاد الشام وعمرانها وتاريخها، ومناحي ثقافتها كافة، من مدنية واجتماعية وسياسية، مما قبل الإسلام حتى القرن العشرين، فلا يترك قطرًا، أو بلدة، أو بليدة، أو قرية، أو مزرعة، أو جبلًا، أو بناءً، أو أثرًا، إلا ويتكلم عليه، أو يشار إليه تفصيلًا، أو إيجازًا.

وفي المجلدات الستة لكتاب “خطط الشام” وقائع وكوائن وطرائف وملح وأخبار ودقائق موزعة تنتقل من فترة إلى أخرى، وتحاول أحيانًا تقديم العبر، أو دراسة الأدواء والعلل، وما انتهت إليه.(وال _ بغداد) ح م

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