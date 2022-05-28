خلال لقائه المنفي في ملابو رئيس غينيا الاستوائية "يؤكد على أهمية عودة ليبيا لمكانتها في الاتحاد الإفريقي، من خلال انضمامها لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد.

مالابو 28 مايو 2022 م ( وال ) – التقى رئيس المجلس الرئاسي،” محمد المنفي” الجمعة، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية “تيودورو أوبيانغ”، على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وحيا رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس “تيودورو أوبيانق”، وشعب جمهورية غينيا الاستوائية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما، وكذلك على التنظيم المميز لأعمال هذه القمة.

بدوره أشاد رئيس غينيا الاستوائية، بدور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مؤكداً على أهمية عودة ليبيا لمكانتها في الاتحاد الإفريقي، من خلال انضمامها لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد.

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