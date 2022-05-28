توافق أوروبي على حظر الشحنات البحرية للنفط الروسي قريبا

رجح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد لحظر شحنات النفط الروسي عبر البحر، والتي تشكل نحو 75% من إمدادات التكتل، لكن ذلك لن يشمل الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، في حل وسط؛ لإقناع المجر المتمسكة برفضها حظر النفط الروسي.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة تباطؤ الاتحاد الأوروبي وتردده في فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن استمرار واردات الطاقة الروسية يمول جهود موسكو الحربية بمليار يورو يوميًا، وهو ما يعني مقتل المزيد من الأوكرانيين.

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