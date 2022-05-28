الجنائية الدولية تشدد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى أن موسكو ترفض التعاون، حتى الآن، مع أجهزته بشأن أوكرانيا، لكنه شدد على أن الدعوة ما تزال قائمة فيما لو أرادت المساعدة، وأنه سيواصل طرق باب روسيا.

وشدد خان على ضرورة إحالة من ارتكبوا جرائم حرب إلى المحاكمة، لكنه رفض تحديد ما إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعتبر مشتبهًا فيه.

وأضاف المدعي العام بأنه إن كانت ثمة ادعاءات من جانب روسيا، أو كانت تملك معلومات، ذات صلة؛ فعليها مشاركتها مع المحكمة.

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