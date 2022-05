بسبب الحفلات أثناء الإغلاق.. ضغوط متزايدة لإجبار جونسون على الاستقالة

يواجه رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون ضغوطًا متزايدة لتقديم استقالته على خلفية إقامة حفلات في مقر إقامته في داونينغ ستريت، خلال إجراءات الإغلاق في البلاد لمكافحة كورونا.

وقدم رئيس لجنة العدل في البرلمان والنائب عن حزب المحافظين بوب نيل ، خطابًا بحجب الثقة عن جونسون، معتبرًا أن التقرير الرسمي عن هذه الحفلات يظهر نمطًا من السلوك غير المقبول، مضيفًا أن تفسيرات جونسون التي قدمها لا تتسم بالمصداقية.

وأعلن باول هولمز، وهو نائب آخر ينتمي للمحافظين، أنه سيستقيل من منصبه الحكومي في وزارة الداخلية للتركيز على تمثيل دائرته الانتخابية.

