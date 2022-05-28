ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود

مالابو 28 مايو 2022 (وال) -اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على أهمية تنسيق التعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء المنفي وديبي، بالعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وتناول اللقاء العلاقات الليبية التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وأكد المنفي، على أهمية تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

كما جدد الرئيس التشادي دعمه لرئيس المجلس الرئاسي وخطوات المجلس من أجل استقرار الجنوب الليبي، والذي ينعكس إيجابا على أمن الحدود الليبية التشادية.(وال مالابو) س خ.

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