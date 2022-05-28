الخرطوم 28 مايو 2022 (وال) -استنكرت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات مدير سد النهضة في إثيوبيا، التي تجاهلت موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف و ملزم يحقق مصالح الشعوب (مصر السودان إثيوبيا) . وأبدى بيان للوزارة اليوم السبت، استغرابه من عدم إكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على […]

ظهرت المقالة الخارجية السودانية تستنكر قرار إثيوبيا الأخير بشأن سد النهضة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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