ليبيا نيوز

الخارجية السودانية تستنكر قرار إثيوبيا الأخير بشأن سد النهضة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخرطوم 28 مايو 2022 (وال) -استنكرت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات مدير سد النهضة في إثيوبيا، التي تجاهلت  موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف و ملزم يحقق مصالح الشعوب (مصر السودان إثيوبيا) . وأبدى بيان للوزارة اليوم السبت، استغرابه من عدم إكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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