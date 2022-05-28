ليبيا نيوز

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب : اجتماع الثلاثاء سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُقدم من الحكومة .

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك