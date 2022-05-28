مباحثات ليبية روسية لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس

طرابلس 28 مايو 2022 (وال)- بحث مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع، مع وفد روسي الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في العاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون في طرابلس، إجراءات توفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة مسائل المتعلقة بالتعاون بين الجانبين وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وضم الوفد الروسي – الذي ترأسه نائب مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية ايدر ايغانن – القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا جامشيد بولتايف، والسكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا سيرغي خاباروف، ومساعد الملحق العسكري بالسفارة ديمتري مولودتسوف، ونائب مدير مديرية الأمن بوزارة الخارجية الروسية ايفان شوكر.

وعن الجانب الليبي؛ فقد حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، رئيس مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات والتعاون عميد أبومدين الخالقي، ومستشار وزير الداخلية يوسف الرابطي، وأحمد تنتوش عن إدارة التعاون، وعن إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي علي ارتيمة. (وال)

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