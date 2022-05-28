شكري وبلينكن يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الدولية والإقليمية، حسب ما صرح به السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف حافظ أن الاتصال ركز على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، بخصوص القضايا محل الاهتمام، وأبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

كما أكد الطرفان ضرورة العمل المشترك ومواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، حسب ما ورد في بيان الخارجية المصرية.

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