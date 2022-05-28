اختتام الملتقى العلمي الثاني للقضاء العسكري بمدينة مصراتة .

مصراتة 28 مايو 2022 (وال)- اختتم الملتقى العلمي الثاني للقضاء العسكري بمدينة مصراتة، والذي أقيم خلال الفترة من (الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين) من شهر مايو 2022م.

وكان الملتقى نتاج تعاون بين إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة والهيئة العامة للقضاء العسكري.

و شارك في الملتقى الذي يعتبر ملتقى علمي ثقافي قانوني، ضباط المنطقة الوسطى، مساهمة في صقل المهارات القانونية في القضاء العسكري (مهارات عالية المستوى).

تم في ختام الملتقى توزيع شهادات التقدير على المشاركين، على أمل الإلتقاء في ملتقيات أخرى تساهم في التعريف بالقوانين العسكرية.

وال..