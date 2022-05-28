الجمعية الليبية لطب الطوارئ تنظم ندوتها الأولى حول طب الطوارئ في ليبيا بالتعاون مع المستشفى الجامعي طرابلس .

طرابلس 28 مايو 2022(وال) – نظمت الجمعية الليبية لطب الطوارئ بالتعاون مع المستشفى الجامعي ومستشفى الخليل صباح اليوم السبت ندوة علمية حول طب الطوارئ حضرها مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس، السيد عبدالعاطي الرطيب، ومدير مكتب الخدمات الطبية، ورئيس قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، وعدد كبير من أطباء واختصاصيي طب الطوارئ بالمستشفيات الليبية.

وتخللت الندوة مداخلات للأطباء ليبيين مقيمين بالخارج عبر تطبيق زوم” الفيديو”، تم خلالها التأكيد على أهمية طب الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى باعتبار أقسام الطواري هي المحطة الأولى للمريض التي يتم خلالها تشخيص حالته ومنحه العلاج اللازم.

وأكد مدير عام المستشفى الجامعي في الكلمة التي ألقها أمام الحضور استمرار دعم المستشفى الجامعي طرابلس لكل البرامج والخطط التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في كل التخصصات.

فيما أوضح رئيس جمعية طب الطوارئ الليبية الدكتور محمد ابوكليش، لمندوب وكالة الأنباء الليبية. أن إقامة الندوة يأتي في إطار التعليم الطبي المستمر لاستعراض المواضيع ذات العلاقة بطب الطوارئ وآخر الدراسات المنوطة بهذا التخصص، مشددا على أهمية هذا النوع من الطب بالمستشفيات لدوره الهام في انقاذ حياة المرضى، من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تقدم الخدمة الطبية للمريض في أقسام الطوارئ.

واكد على ضرورة إهمية البرامج التدريبية التي تساهم في الرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في اقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية والربط بينهما بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواكبة كل جديد في هذا التخصص الهام.

بدورهم أشادوا الأطباء الحضور من خلال النقاش الجاد والفاعل بأهمية إقامة الندوات وورش العمل التي تساهم في نقل الخبرة فيما بين الأطباء ، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في إقامتها لاسميا الندوة الأولى في طب الطوارئ التي تعقد لأول مرة في ليبيا والتي تأتي في إطار دعم التعليم الطبي المستمر بما يعود بالفائدة على الأطباء المختصين في طب الطوارئ.

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