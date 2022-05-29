روسيا تكشف أن الحبوب هي ثمن الأسلحة الآمريكية لأوكرانيا، والأمريكيون يثيرون لكييف ازمة غذائية .

موسكو 28 مايو 2022 م (وال) ـــ اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها (هي نفسها تثير حدوث أزمة غذائية في أوكرانيا، إذ تحاول سحب احتياطيات الحبوب من هناك، وبالتالي حرمان أوكرانيا منها) .

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لها اليوم السبت: (تزامن بيان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي أدلى به في 10 مايو الجاري، حول الحاجة لإيجاد فرص لسحب 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا مع توقيع قانون الإقراض والتأجير الأوكراني.. واتضح أن كييف ستدفع ثمن الأسلحة الأمريكية بالقمح. في الواقع فإن الأمريكيين أنفسهم يثيرون أزمة غذائية في أوكرانيا من خلال حرمانها من احتياطياتها من الحبوب) .

جاء تصريح زاخاروفا على خلفية التطورات الأخيرة في مجال الأمن الغذائي العالمي، في ضوء إدعاءات مسؤولي عدد من الدول الغربية بأن روسيا لا تسمح بخروج السفن المحملة بالقمح الأوكراني في البحر الأسود .

…(وال)…