اختتام أعمال الورشة التدريبية لقضاة الأحوال الشخصية.

طرابلس 28 مايو 2022م (وال) ـ اختتمت الخميس بمقر المعهد العالي للقضاء الورشة التدريبية التي استهدفت قضاة الأحوال الشخصية.

وتضمنت الورشة عدة محاور قانونية تتعلق بممارسة العمل القضائي اليومي والإشكاليات القانونية الناجمة عن ذلك، سيراً على طريقة التدريب الفعال الذي اتخذه المعهد نهجاً له بخصوص التدريب بنوعيه، الأساسي والمستمر (المتواصل) في خططه التدريبية، وهو التدريب الأفقي التفاعلي فيما بين الخبير المدرب والسادة المتدربين.

وحضر جانب من الورشة التدريبية رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفتاح القوي” وعضو المجلس الأعلى للقضاء “عبد الله الحداد” ومدير عام المعهد ومدير إدارة التدريب بالمعهد.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلال مخاطبته بالقضاة على التزامهم بحضور مثل هذا النوع من الورش التدريبية، متمنياً لهم التوفيق وبما من شأنه الرفع من مستوى أدائهم لمهامهم القضائية.