الصين : علاقاتنا مع الولايات المتحدة وصلت إلى مفترق طرق.

بكين 28 مايو 2022 (وال)- أعلن وزير الخارجية الصيني ” وانغ يي ” أن بكين تعتبر تصريح وزير الخارجية الأمريكي ” أنتوني بلينكن ” حول الصين علامة على انحراف خطير في العلاقات بين البلدين عن المسار الطبيعي.

وقال وزير الخارجية الصيني في تصريح نشر السبت إن “خطاب بلينكن حول سياسة الصين… يشير إلى انحراف خطير عن مسار العلاقات الصينية الأمريكية.. نريد أن نقول للجانب الأمريكي : بلادنا ليست على الإطلاق ما تتخيله الولايات المتحدة”.

وأضاف “نحن نساهم في تعزيز الإصلاحات وتقوية الانفتاح، ونسعى جاهدين للتعاون متبادل المنفعة على مستوى أعلى.. ستصبح الصين أفضل، وسيكون العالم أكثر روعة بفضلها” .. مشيرا إلى أن واشنطن تتخذ موقفا مثيرا للجدل للغاية على الساحة الدولية ، مسترشدة بمفاهيم الحرب الباردة.

وشدد على أن “هذا يتناقض مع المسار التاريخي ويمكن أن يؤدي فقط إلى صراعات ومواجهة وإلى انقسام في المجتمع الدولي .. لقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل السبب الرئيسي لزعزعة استقرار النظام العالمي”.

ونوه وزير الخارجية الصيني إلى أن التعاون الصيني الأمريكي “وصل إلى مفترق طرق”.

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