فقدان طائرة تقل 22 شخصاً في نيبال

أعلن مسؤولون حكوميون وشركات طيران في نيبال، فقدان طائرة صغيرة تقل 22 مسافراً تابعة لشركة خاصة في 28 مايو الجاري.

وقالوا إنّ الطائرة المفقودة أقلعت من بلدة بوخارا الواقعة على بُعد 200 كيلو متر شمال غربي العاصمة كاتمندو، باتجاه بلدة جومسوم الواقعة على بعد 80 كيلو متراً إلى الشمال الغربي.

وأشاروا إلى أنّ الطائرة من طراز توين أوتير الكندية الصنع، وتابعة لشركة تيرا للطيران.

وأكدوا أنّ الطائرة المفقودة كان على متنها 4 هنود، وشخصان من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 16 مواطناً من نيبال.

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