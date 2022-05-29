ليبيا نيوز

فقدان طائرة تقل 22 شخصاً في نيبال

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مسؤولون حكوميون وشركات طيران في نيبال، فقدان طائرة صغيرة تقل 22 مسافراً تابعة لشركة خاصة في 28 مايو الجاري.

وقالوا إنّ الطائرة المفقودة أقلعت من بلدة بوخارا الواقعة على بُعد 200 كيلو متر شمال غربي العاصمة كاتمندو، باتجاه بلدة جومسوم الواقعة على بعد 80 كيلو متراً إلى الشمال الغربي.

وأشاروا إلى أنّ الطائرة من طراز توين أوتير الكندية الصنع، وتابعة لشركة تيرا للطيران.

وأكدوا أنّ الطائرة المفقودة كان على متنها 4 هنود، وشخصان من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 16 مواطناً من نيبال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك