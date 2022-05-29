ليبيا نيوز

غازبروم تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة غازبروم الروسية، استمرارها في نقل وشحن الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

وقالت الشركة الروسية إنّ الإمدادات عبر نقطة دخول سودجا عرفت في 29 مايو الجاري دخول 44.1 مليون متر مكعب، مقارنة بـ43.96 مليون متر مكعب في 28 مايو.

وأشارت الشركة الروسية إلى رفض أوكرانيا طلباً لنقل الغاز إلى أوروبا وتوريده عبر نقطة سوخرانوفكا، والتي تعد إحدى النقاط الأساسية والرئيسية لدخول الغاز الروسي إلى باقي أنحاء القارة العجوز.

يُذكر أنّ روسيا استمرت في تزويد أوروبا بالغاز رغم العقوبات التي فرضها الغرب عليها، منذ بداية حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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