النيبال.. اختفاء طائرة على متنها 22 شخصا

كاتمندو 29 مايو 2022 (وال) – أعلنت شركة الطيران “تارا اير” اليوم الأحد، عن احتفاء طائرة صغيرة على متنها (22) شخصا فوق منطقة جبلية في النيبال، وقالت إن الطقس الغائم يمنع تحليق طائرات هليكوبتر (مروحية) للبحث في آخر موقع معروف للرحلة.

مضيفة أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة “بوخارا” السياحية الواقعة على بعد نحو (125) كيلومترا غرب العاصمة كاتمندو إلى “غومسوم” على بعد نحو (80) كيلومترا إلى الشمال الغربي، وتدير هذه الطائرة شركة “تارا” للطيران التي تستخدم أساسا طائرات “توين أوتير” الكندية الصنع.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان “عادت طائرة بحث هليكوبتر إلى غومسوم بسبب سوء الأحوال الجوية دون تحديد مكان الطائرة”، وأضافت “طائرات الهليكوبتر جاهزة للإقلاع للبحث من كاتمندو وبوخارا وغومسوم بمجرد تحسن الأحوال الجوية. وغادرت فرق البحث التابعة للجيش والشرطة باتجاه الموقع”.

وقال شركة الطيران إن الطائرة تقل أربعة هنود، واثنين من الألمان، و(16) نيباليا، منهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وأضافت أن على الطائرة سبع نساء.

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