ليبيا نيوز

السودان.. قتيلان باحتجاجات جنوب الخرطوم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخرطوم 29 مايو 2022 (وال) -أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بأن قتيلين سقطا خلال احتجاجات خرجت أمس بضاحية “الكلاكلة” جنوب الخرطوم. وأوضحت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن أحد القتيلين لقي حتفه إثر إصابته برصاص حي في الصدر بينما لقي الآخر حتفه إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع. ويشهد السودان […]

ظهرت المقالة السودان.. قتيلان باحتجاجات جنوب الخرطوم أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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