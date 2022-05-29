السودان.. قتيلان باحتجاجات جنوب الخرطوم

الخرطوم 29 مايو 2022 (وال) -أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بأن قتيلين سقطا خلال احتجاجات خرجت أمس بضاحية “الكلاكلة” جنوب الخرطوم. وأوضحت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن أحد القتيلين لقي حتفه إثر إصابته برصاص حي في الصدر بينما لقي الآخر حتفه إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع. ويشهد السودان […]

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