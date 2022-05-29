انطلاق الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة المغربية.

الرباط 29 مايو 2022م ( وال ) – انطلق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية تحت شعار (السينما الأفريقية حلم قارة بأكملها)، في مدينة خريبكة بالمغرب، أمس، في دورته الثانية والعشرين بمشاركة 13 فيلمًا روائيًا وثمانية أفلام وثائقية.

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.

ويستمر المهرجان المقام حتى الرابع من يونيو ويشمل ورش تدريب لكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير، وندوة عن (السينما وقضايا إدماج المهاجرين الأفارقة) وأخرى عن (قضايا تمويل الإنتاج السينمائي بأفريقيا).

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