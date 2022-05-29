ليبيا نيوز

انطلاق الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة المغربية.

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الرباط  29 مايو  2022م ( وال ) –  انطلق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية تحت شعار (السينما الأفريقية حلم قارة بأكملها)، في مدينة خريبكة بالمغرب، أمس، في دورته الثانية والعشرين بمشاركة 13 فيلمًا روائيًا وثمانية أفلام وثائقية.

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.

ويستمر المهرجان المقام حتى الرابع من يونيو ويشمل ورش تدريب لكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير، وندوة عن (السينما وقضايا إدماج المهاجرين الأفارقة) وأخرى عن (قضايا تمويل الإنتاج السينمائي بأفريقيا).

….(  وال )  …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك