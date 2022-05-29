بغداد 29 مايو 2022 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاحد، قتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، شرقي البلاد. وذكرت الخلية في بيان، “مازال صقور الجو في قيادة القوة الجوية، يزلزلون الأرض تحت أقدام الإرهاب ويدكون أوكارهم، حيث نفذ الأبطال وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات […]

ظهرت المقالة العراق.. مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين بديالى أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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