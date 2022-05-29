ليبيا نيوز

اختتام الورش التدريبية بمقر المعهد العالي للقضاء .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 مايو 2022 م ( وال ) اختتمت فعاليات الورش التدريبية بمقر المعهد العالي للقضاء التي نظمتها وزارة العدل ضمن خططها وجهودها لتطوير الكوادر في مجال القضاء والنيابة .

وحضر احتفالية اختتام  فعاليات الورشة التدريبية التي استهدفت قضاة الأحوال الشخصية وزيرة العدل  ” حليمة إبراهيم عبد الرحمن”  ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي   و رؤساء المحاكم الابتدائية  وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله الحداد ، ومدير عام المعهد المستشار د. فرج سليم ناجي و مدراء الإدارات والمكاتب بالمعهد . 

 وتخلل الاحتفالية توزيع  شهائد على المشاركين في الدورات التدريبية   .

كما استهدفت  الورشة التدريبية  أعضاء الهيئات القضائية ، واعوان القضاء من كتبة ومحضرين وخبراء وأمناء الخزائن ، وتحتوي على مصفوفة من المحاور القانونية والاشكاليات الناجمة عن ممارسة العمل القضائي اليومي ، وبذلك انتهت المرحلة الأولى من العمل القضائي بحلول العطلة القضائية السنوية لهذا العام ، على ان تستأنف مناشطها مع بداية السنة القضائية الجديدة  .

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وكالة الأنباء الليبية

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