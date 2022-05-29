اختتام الورش التدريبية بمقر المعهد العالي للقضاء .

طرابلس 29 مايو 2022 م ( وال ) اختتمت فعاليات الورش التدريبية بمقر المعهد العالي للقضاء التي نظمتها وزارة العدل ضمن خططها وجهودها لتطوير الكوادر في مجال القضاء والنيابة .

وحضر احتفالية اختتام فعاليات الورشة التدريبية التي استهدفت قضاة الأحوال الشخصية وزيرة العدل ” حليمة إبراهيم عبد الرحمن” ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي و رؤساء المحاكم الابتدائية وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله الحداد ، ومدير عام المعهد المستشار د. فرج سليم ناجي و مدراء الإدارات والمكاتب بالمعهد .

وتخلل الاحتفالية توزيع شهائد على المشاركين في الدورات التدريبية .

كما استهدفت الورشة التدريبية أعضاء الهيئات القضائية ، واعوان القضاء من كتبة ومحضرين وخبراء وأمناء الخزائن ، وتحتوي على مصفوفة من المحاور القانونية والاشكاليات الناجمة عن ممارسة العمل القضائي اليومي ، وبذلك انتهت المرحلة الأولى من العمل القضائي بحلول العطلة القضائية السنوية لهذا العام ، على ان تستأنف مناشطها مع بداية السنة القضائية الجديدة .