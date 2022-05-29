نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاحد .

طرابلس 29 مايو 2022م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاحد (2022/05/29 ) اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح متغير الاتجاه إلى براني على ساحل سرت بينما يكون شرش إلى شلوق على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ و الرؤيـة جيدة.•

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا و الريح غربي على ساحل شحات بينما يكون شرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ و الرؤيـة جيدة.