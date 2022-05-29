وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة “اليونسيف” الرفع من جودة التعليم في ليبيا

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- أعرب نائب المُمثّل الخاص لمُنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة اليونيسف في ليبيا السيدة كريستينا بروجولو، عن اِستعداد المُنظّمة لتدريب المُعلّمين والرفع من جودة التعليم في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأحد بمقر وزارة التعليم في طرابلس، وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف.

من جهته، أكد المقريف خلال اللقاء اِهتمامه بالتواصل مع مُنظّمة اليونسيف في شتّى المجالات، لخلق تعاون أكبر يشمل كامل التراب الليبي.

كما أشاد الوزير بالتواصل الجيّد للمُنظّمة مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وما حققه من نتائج مُثمرة، في تطوير المعلّم والرفع من كفاءته.

وتناول اللقاء برامج المُنظّمة في ليبيا، والتي تُركز على التعليم المُدمج، وتدريب المُعلّمين، والتنمية المُستدامة في التعليم، والتعلم عن بُعد وتأثيره على التعليم.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير عبد السلام الصغير، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم علي الوافي، ومدير مكتب التعاون الدولي صالح محمود، فيما حضر عن المُنظّمة، مُستشار التعليم حسين العالم، واِختصاصية التعليم إريكا أيازي، وموظفة التعليم أمل مركوس. (وال)

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