انهيارات ارضية تودي بحياة 28 شخصا في البرازيل.

برازيليا 29 مايو 2022 (وال) – لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهمم بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت عقب هطول أمطار غزيرة في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وقال مسؤولو الدفاع المدني إن أكثر من 760 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في بيرنامبوكو ، وان نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.

ومن جهة أخرى قالت حكومة ولاية ألاغواس إن 33 بلدة أعلنت حال الطوارئ بسبب تأثير الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية، ولقي شخصان مصرعهما عندما جرفهما فيضان انهار يوم الجمعة.

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