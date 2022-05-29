البرهان يعلن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوماً -الأحد- يقضي برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وكان وزير الدفاع الفريق “يس إبراهيم” الناطق الرسمي باسم المجلس قد أوضح في في وقت سابق أن المجلس رفع توصيات للبرهان شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ “بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي”-وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وجاء هذا الإعلان عقب ترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري -الأحد- الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع والتي بحث من خلالها المجلس الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارىء قد أعلنت في كامل التراب السوداني في 25 أكتوبر من العام الماضي 2021 بعد أن سيطر البرهان على السلطة فيما اعتبره معارضوه انقلاباً عسكريا.

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