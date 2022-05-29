حرس السواحل يتمكن من إنقاذ 95 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- تمكن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، من إنقاذ (95) مهاجرًا من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.
وأوضح مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية – في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – بأنه فور إتمام عملية الإنقاذ؛ تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة.
وأكد بأن جهاز مكافحة الهجرة سيُتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
وتأتي هذه الجهود في إطار المهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر. (وال)
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