حرس السواحل يتمكن من إنقاذ 95 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- تمكن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، من إنقاذ (95) مهاجرًا من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.

وأوضح مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية – في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – بأنه فور إتمام عملية الإنقاذ؛ تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة.

وأكد بأن جهاز مكافحة الهجرة سيُتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

وتأتي هذه الجهود في إطار المهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر. (وال)

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