الاتحاد الأوروبي يستثني الخط المزود للمجر والتشيك وسلوفاكيا من مقاطعة النفط الروسي

أخفقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق -الأحد- حول مقاطعة النفط الروسي، فيما ستواصل المفاوضات صباح الاثنين في محاولة لإعداد اتفاق في وقت مناسب لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بعد الظهر- وفقاً لما نقلته رويترز عن مسؤول في الاتحاد.

يذكر أن الاقتراح الذي تناقشه دول الاتحاد الأوروبي ينص على حظر النفط الروسي الذي تستورده عن طريق البحر بحلول نهاية عام 2022 الجاري، فيما يستثنى من ذلك النفط المتدفق عبر خط أنابيب دروغبا الروسي الذي يزود التشيك وسلوفاكيا والمجر بالنفط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاطعة قيد الاتفاق تأتي ضمن حزمة العقوبات الشاملة التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا ضد روسيا بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

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