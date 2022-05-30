انطلاق  المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية الكولومبية واليسار  يتصدّر السباق الانتخابي   .

بوغوتا 29 مايو 2022 م (وال) ـــــ توجّه الكولومبيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات رئاسية تجري تحت شعار “التغيير”، فيما يتصدر السباق “غوستافو بيترو” ليصبح في حال فوزه أول رئيس يساري في التاريخ الكولومبي الحديث .

ودعت الهيأة المكلفة بتنظيم الانتخابات والاعداد لها ، نحو 39 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 12 ألف مركز اقتراع لاختيار رئيسهم الجديد من بين 6 مترشحين، خلفاً للرئيس المحافظ المنتهية ولايته “إيفان دوكي” الذي لا يحظى بشعبية ، ويمنعه الدستور الكولومبي من الترشح لولاية جديدة .

وتجري الانتخابات في أجواء من التوتر السياسي الشديد، بعد 4 سنوات لم تشهد إصلاحات كبرى وطغت عليها الجائحة وركود اقتصادي وتظاهرات حاشدة في المدن وتفاقم العنف من قبل الجماعات المسلحة في الأرياف .

ونجح السناتور اليساري ورئيس بلدية بوغوتا السابق طغوستافو بيترو”، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، في الاستفادة من التعطش إلى التغيير الذي جعل منه شعار حملته .

وأعلن بيترو خلال مناظرة أخيرة أجريت أول من أمس الجمعة: (هناك في نهاية المطاف خياران: إما نبقى على ما لدينا، الفساد والعنف والجوع، وإما نحدث تغييراً للمضي نحو السلام والتقدم المنتج وديمقراطية تتسم بالشفافية) ، داعياً المواطنين إلى توحيد صفوفهم “من أجل الحياة” وهو شعار آخر لحملته وفق وكالة ايفي .

وهذه ثالث مرة يخوض بيترو البالغ من العمر 62 عاما ، انتخابات رئاسية، ويرى العديد من الناشطين في ائتلافه اليساري “الميثاق التاريخي” الذي تصدّر الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، أنّ 0هذه الانتخابات ستكون فاصلة) .

ويخوض بيترو الانتخابات مع مرشحته لنيابة الرئاسة “فرانسيا ماركيز”، وهي ناشطة من أجل حقوق النساء ومناهضة للعنصرية فرضت نفسها كإحدى الظواهر المهمة في هذه الانتخابات .

في المقابل، فإنّ المرشح المحافظ “فيديريكو غوتيريث” ، الرئيس السابق لبلدية ميديين “شمال غرب” الذي حصل على 27% من الأصوات، يقدّم نفسه على أنه مدافع عن الكولومبيين “العاديين” واعداً بإحلال (النظام والأمن) .

وقال خلال المناظرة الجمعة: “ما أريده هو توحيد كولومبيا لأنّها بحاجة إلى تغيير، لكن هذا التغيير يجب أن يقودنا بالطبع إلى بر الأمان من دون أن يعرّض البلد للخطر”.

ويواجه غوتيريث منافسة شديدة من المرشح المستقل رودولفو هيرنانديث، وهو رجل أعمال يبلغ 77 عاماً يعتمد خطاباً شعبياً يندد بالفساد.

ومن المقرر أن تجري الدورة الثانية، في 19 يونيو، في حال لم ينجح بيترو في إحراز غالبية 50% من الدورة الأولى