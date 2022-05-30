ليبيا نيوز

رئيس الحكومة يناقش مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية تحديث قاعدة البيانات ، وملف الجنسية وتطوير المنظومات التقنية .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 مايو 2022م ( وال )- تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الأحد مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد ” رمضان الثمن ” سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها .

   وذكرت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الاجتماع تناول كذلك مناقشة عدد من الملفات منها تحديث قاعدة البيانات ، وملف الجنسية ، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة.

     واضاف المكتب أن ” رئيس الحكومة التقى عقب الاجتماع بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة .

    وطمأن رئيس الحكومة موظفي المصلحة بآن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية ، وأن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد أن تتم عن طريق الإدارة المحلية .

…( وال )…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك